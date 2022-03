Riduzione del flusso di sangue verso un organo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduzione del flusso di sangue verso un organo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISCHEMIA

Significato/Curiosita : Riduzione del flusso di sangue verso un organo

Degli organi deputati al trasporto di fluidi diversi – come il sangue e, in un'accezione più generale, la linfa – che hanno il compito primario di apportare...

Grado di ischemia. questo è stato ampiamente dimostrato nel tessuto nervoso nel caso dello stroke. importante nella definizione del danno da ischemia sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

