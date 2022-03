Un provvedimento di clemenza diverso dall indulto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un provvedimento di clemenza diverso dall indulto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMNISTIA

Significato/Curiosita : Un provvedimento di clemenza diverso dall indulto

Perciò malgrado il provvedimento di clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel...

È in corso (amnistia propria), oppure può intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza penale definitiva di condanna (amnistia impropria ex... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con provvedimento; clemenza; diverso; dall; indulto; _ soli: un provvedimento politico che fa discutere; provvedimento con il quale vengono eliminate le cause di invalidità di un atto giuridico; Un provvedimento che tutela i creditori; Un provvedimento comunale; Si rimette alla clemenza della corte; Il reo che ha ricevuto un atto di clemenza ; Un provvedimento di clemenza ; Porzione di piano compresa tra due circonferenze concentriche che hanno diverso raggio; Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico; In modo diverso dal consueto; Un incontro di vocali diverso dal dittongo; Pianta dall a quale si crea l infuso Karkadè; Far invadere dall e acque; Zuppo dall a testa ai piedi; Devono difendersi dall e accuse in tribunale;