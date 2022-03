Piccolo locale in cui sta un guardiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo locale in cui sta un guardiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GABBIOTTO

Significato/Curiosita : Piccolo locale in cui sta un guardiano

Il guardiano invisibile (el guardián invisible) è un film del 2017 diretto da fernando gonzález molina. è il primo film della trilogia del baztán ed è...

di fianco alla giostra, che ha forma circolare, vi è il gabbiotto del bigliettaio e nelle immediate vicinanze di esso l'antenna o palo su...

Altre definizioni con piccolo; locale; guardiano; piccolo pezzo di un oggetto rotto; Il piccolo mobile vicino al letto; piccolo vegetale o mappa della città; Un piccolo lago del Piemonte; Frequentatore di un locale ; Un locale di gelati e di panna montata; locale che può chiudere tardi; Era il locale per la sauna nell antica Roma; Dio guardiano degli Asi; Un guardiano ... istintivo; guardiano d armenti; guardiano di bestiame | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni