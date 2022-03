Parte tenera e commestibile di una pianta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte tenera e commestibile di una pianta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIMOLO

Significato/Curiosita : Parte tenera e commestibile di una pianta

Orientale. da essa è possibile ottenere anche carta di riso commestibile. principalmente la farina di riso è estratta dal riso bianco ed è essenzialmente...

Il lemma cimolo sul dop. ^ cfr. il lemma cimòlo sulla nuova enciclopedia universale rizzoli-larousse, vol. v a p. 91. ^ cfr. il nome cimolo al lemma cicladi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con parte; tenera; commestibile; pianta; parte della bocca... con cui si bacia; Testimoniare, parte cipare; Bagna parte dello Stivale; C è quella di parte nza e quella per il barbecue; È tenera nell infanzia; tenera nell animo; tenera mente affezionata; Non tenera ; La parte commestibile della noce; I suoi semi danno un olio commestibile ; Quello atomico... non è commestibile ; Un fungo commestibile ; pianta con proprietà antireumatiche e antinfiammatorie; pianta gione con molti alberi; pianta detta comunemente insalata; pianta tropicale della famiglia delle Palme; Cerca nelle Definizioni