Non sapersi decidere: non sapere che pesci __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sapersi decidere: non sapere che pesci __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIGLIARE

Significato/Curiosita : Non sapersi decidere: non sapere che pesci __

ma il poeta sembra non sapersi decidere su quale sia il vero creatore dell'essere umano. scrive infatti: la fantham scrive che ovidio sembrerebbe preferire...

Un'esortazione a lorenzo de' medici «a pigliare l'italia e a liberarla dalle mani de' barbari», cfr. esortazione a pigliare l'italia [collegamento interrotto]... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con sapersi; decidere; sapere; pesci; La gode chi può decidere ; L ha bianca chi può decidere ; decidere con una legge; Possono decidere le finali dei tornei di calcio; sapere di chi si tratta; I primi rudimenti di ogni sapere ; Perderla vuol dire... non sapere più chi si è; sapere a... Cioè senza il minimo errore; pesci di torrente; pesci di mare; I pesci olini appena nati; pesci d acqua dolce; Cerca nelle Definizioni