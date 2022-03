Non lo si dovrebbe fare sul latte versato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo si dovrebbe fare sul latte versato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIANGERE

Significato/Curiosita : Non lo si dovrebbe fare sul latte versato

Raffinamento, perché il tè viene versato più volte velocemente da una tazza all'altra creando una schiuma, favorita dall'aggiunta di latte. questa tecnica ha dato...

– se stai cercando il libro, vedi non ci resta che piangere (romanzo). non ci resta che piangere è un film del 1984 scritto, diretto e interpretato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

