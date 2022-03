Nastro di tessuto usato per rinforzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nastro di tessuto usato per rinforzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FETTUCCIA

Significato/Curiosita : Nastro di tessuto usato per rinforzare

Blink-182. il nastro adesivo telato (noto anche come nastro adesivo americano o con i nomi inglesi duct tape o duck tape) è un tipo di nastro adesivo applicato...

Fatta con fibre sintetiche. ^ etimologia : fettuccia glossario di tessitura glossario di cucito fettuccia (alpinismo) nastro (tessitura)

