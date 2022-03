La moglie del presidente F. D. Roosevelt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moglie del presidente F. D. Roosevelt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ELEANOR

Significato/Curiosita : La moglie del presidente f. d. roosevelt

Franklin delano roosevelt (/'fækln 'dlno 'ozvlt/), menzionato anche come franklin d. roosevelt o solo con le iniziali fdr (hyde park, 30 gennaio...

Anna eleanor roosevelt nota come eleanor roosevelt (new york, 11 ottobre 1884 – new york, 7 novembre 1962) è stata un'attivista e first lady statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

