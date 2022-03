Le marionette dei teatrini di una volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le marionette dei teatrini di una volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BURATTINI

Significato/Curiosita : Le marionette dei teatrini di una volta

L'opera dei pupi (òpira dî pupi in siciliano) è un teatro delle marionette (dette pupi dal latino pupus, che significa bambino) tipico della tradizione...

burattini – plurale di burattino andrea burattini – allenatore di pallavolo italiano antonio burattini, noto anche come angelo o con lo pseudonimo di buriko... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Può essere dell opera, delle marionette e di posa; Vi recitano i burattini o le marionette ; Vi recitano le marionette ; L'autore di marionette , che passione!; Danno spettacoli nei teatrini ; Gestiscono teatrini ; Chi lo sente, si volta !; L ingenuo di volta ire; Sono minuziose una volta all anno: pulizie di __; Si volta no per andare avanti;