L ...ingresso della chiesa - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : CH

Significato/Curiosita : L ...ingresso della chiesa

ovvero "chiesa della tomba"; in arabo: , kanisat al-qiyama, ossia chiesa della resurrezione), chiamata anche la chiesa della resurrezione...

.ch è il dominio di primo livello nazionale assegnato alla svizzera. è amministrato dalla switch. la sigla deriva dal nome latino confoederatio helvetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

