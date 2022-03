Induce a entrare dal pasticciere anche se non si vorrebbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Induce a entrare dal pasticciere anche se non si vorrebbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOLOSITÀ

Significato/Curiosita : Induce a entrare dal pasticciere anche se non si vorrebbe

Persona servendosi delle tentazioni del buon cibo o comunque sfruttandone la golosità. prendere una cantonata con "cantonata" s'intendeva l'angolo di una strada... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con induce; entrare; pasticciere; anche; vorrebbe; induce a bere; Ci induce a usare l ombrello; Più aumenta e più induce ad alleggerirsi; induce a vedere le cose come sono; Vi passa Babbo Natale per entrare in casa; Rientrare in sede; Una strada che evita di entrare in città; Si pagava per entrare ; __ Knam. noto pasticciere ; Il pasticciere usa quella à poche; Nei cannoncini del pasticciere ; Una formula del pasticciere ; Si spendono anche con la carta di credito; Lo sono le mosche bianche ; Colorato a striscie bianche e nere; anche , inoltre, nel linguaggio burocratico; Fa dire quello che non si vorrebbe dire; Tutti vorrebbe ro passarle altrove; La situazione che si vorrebbe far rivivere ma che... non è mai buona; vorrebbe esserlo l obeso; Cerca nelle Definizioni