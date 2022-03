Graminacea usata per fabbricare scope e spazzole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Graminacea usata per fabbricare scope e spazzole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAGGINA

Significato/Curiosita : Graminacea usata per fabbricare scope e spazzole

Sorgo (sorghum vulgare pers, sin. sorghum bicolor l. moench), o anche saggina, è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con graminacea; usata; fabbricare; scope; spazzole; Una graminacea simile all orzo; Una pianta graminacea ; graminacea che dà farina scura; Quella cornuta colpisce l'omonima graminacea ; La colla bianca liquida usata per la cartapesta; La malattia stagionale causata da un virus; Stoffa usata per impedire a qualcuno di parlare; Gomma usata per fare suole; S acquista per fabbricare ; Tipo di pietra scistosa usata per fabbricare recipienti; Un preparato per fabbricare certi whisky; Si usa in siderurgia per fabbricare la ghisa; scope rto, messo in mostra; Le isole che comprendono Sciro e scope to; Un copricapo che lascia scope rti solo gli occhi; Così comincia la scope rta; Palma che fornisce una una fibra per spazzole ; Tipo di spazzole della lucidatrice; Si suona con spazzole e bacchette; Un elettrodomestico con le spazzole ;