Fa funzionare la luce artificiale: __ elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa funzionare la luce artificiale: __ elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENERGIA

Significato/Curiosita : Fa funzionare la luce artificiale: __ elettrica

Centrale elettrica è un impianto industriale dedicato alla produzione di energia elettrica tramite la trasformazione di una fonte di energia primaria. la macchina...

Lavoro sia o possa essere effettivamente svolto. il termine energia deriva dal tardo latino energia, a sua volta tratto dal greco ea (enérgeia), derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con funzionare; luce; artificiale; elettrica; Fa funzionare il termosifone; Far funzionare ...lo stomaco; Dispositivo che fa funzionare un telecomando; Rimettere in condizione di funzionare ; Un legno nero e luce nte; Una pila portatile per quando manca la luce ; luce nel cielo prima dell alba; Animali come gechi, luce rtole e alligatori; Sostituto artificiale dello zucchero; La seta artificiale di Chardonnet; La sponda di cemento del lago artificiale ; Innesto artificiale di un tratto di vena; L unità di misura della resistenza elettrica ; Lo è l effetto che comporta un forte aumento della resistenza elettrica ; Caratterizza la vettura elettrica ; Il conto della luce elettrica ; Cerca nelle Definizioni