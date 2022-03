Il Franco Maria che guidò la Commissione Europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Franco Maria che guidò la Commissione Europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALFATTI

Significato/Curiosita : Il franco maria che guido la commissione europea

Sostenuto il green deal europeo creando nella commissione europea un apposito gruppo di lavoro. il 1º gennaio 2021, la commissione europea ha introdotto il divieto...

Marina malfatti marina malfatti, su mymovies.it, mo-net srl. (en) marina malfatti, su internet movie database, imdb.com. (en) marina malfatti, su allmovie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

