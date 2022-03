Fossato scavato dai soldati per mettersi a riparo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fossato scavato dai soldati per mettersi a riparo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRINCEA

Significato/Curiosita : Fossato scavato dai soldati per mettersi a riparo

Incominciò immediatamente l'attacco verso il forte. appena i soldati tedeschi arrivarono nel fossato del forte, una pioggia di proiettili si riversò su di loro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trincea (disambigua). la trincea è un tipo di fortificazione militare difensiva costituita,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

