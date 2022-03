Si fanno conoscere in anticipo ai partecipanti delle crociere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno conoscere in anticipo ai partecipanti delle crociere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ITINERARI

Significato/Curiosita : Si fanno conoscere in anticipo ai partecipanti delle crociere

Sacrosante, che cosa si vorrebbe, che le nostre aziende non le utilizzassero solo perché fanno capo alla famiglia berlusconi questo sì che è il vero conflitto...

Tratti di una raccolta di itinerari di diversa provenienza, più che di un'opera progettata su base omogenea. gli itinerari marittimi hanno l'obiettivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con fanno; conoscere; anticipo; partecipanti; delle; crociere; fanno angolo con I ipotenusa; Si fanno a terra per allenare i pettorali; Se ne fanno preziosi monili; Li fanno i progettisti; conoscere a memoria: a __; Disconoscere , rinunciare; Riconoscere un primato in modo ufficiale; Il regno della biblica sovrana che volle conoscere Salomone; Somma di denaro pagata in anticipo ; Programmati in anticipo in vista di uno scopo; Designare in anticipo ; Ortaggi e frutti... in anticipo ; I partecipanti all esame; partecipanti a una selezione; Così sono chiamati i partecipanti alla nostra più importante corsa ciclistica; Una gara sportiva con più partecipanti ; Teoria sull origine delle specie; Teoria sull origine delle specie; Gli alberi delle spadone; La leva delle marce nell auto; Un fiume meta di numerose crociere ; Mezzo per crociere ; Un fiume da crociere ; Un fiume mèta di crociere ; Cerca nelle Definizioni