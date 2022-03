Fanno angolo con I ipotenusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno angolo con I ipotenusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATETI

Significato/Curiosita : Fanno angolo con i ipotenusa

Rettangolo si dice ipotenusa (dal latino hypotenusa, dal greco ptesa, hypoteínousa, "linea tesa sotto") il lato opposto all'angolo retto. gli altri...

I due cateti di un generico triangolo rettangolo. gli angoli opposti ai cateti c1 e c2 saranno rispettivamente 1 e 2. la misura di un cateto equivale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

