Distesa d acqua più piccola di un lago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distesa d acqua più piccola di un lago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STAGNO

Significato/Curiosita : Distesa d acqua piu piccola di un lago

Specchi d'acqua circondati da campi coltivati da agricoltori locali. nello specifico comprendono: le lame: una distesa di canali e vasche di acqua profilati...

stagno – metallo stagno – bacino acqueo di piccole dimensioni croazia stagno (ston) – città della croazia italia stagno lombardo – comune della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con distesa; acqua; piccola; lago; distesa d acqua salata; Una distesa di ghiacci vaganti; distesa incolta; Sconfinata distesa ; Insieme della forza militare o mercantile in acqua ; Un contenitore per l acqua durante le scampagnate; Con quella dell acqua si trova il residuo fisso; Sasso smussato dall azione dell acqua ; Così è detta un edizione piccola di un libro; Una singola piccola treccia che parte dalla nuca; La piccola Banks in Willy, il principe di Bel-Air; È più piccola del clavicembalo; L arcipelago con lbiza; Una località termale del lago di Garda; Il lago di Buffalo; Un piccolo lago del Piemonte; Cerca nelle Definizioni