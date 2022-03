Un decimo in... cifre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un decimo in... cifre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OI

Significato/Curiosita : Un decimo in... cifre

La partita iva è una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività, di impresa e non, rilevante ai fini dell'imposizione...

Eccessiva fragilità ossea oi – codice iso 3166-2:gw della regione di oio (guinea-bissau) oi! – sottogenere musicale del punk rock oi (incrociatore) – incrociatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

