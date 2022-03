Lo consuma l automobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo consuma l automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARBURANTE

Significato/Curiosita : Lo consuma l automobile

Per dosare il carburante e l'aria comburente, prima della immissione in camera di combustione. in senso figurato la parola carburante ha finito per indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con consuma; automobile; Il tipico pasto consuma to seduti sul prato ing; Le auto che consuma no poca benzina; Ne consuma molta lo stampatore; Pezzetto di carne consuma to caldissimo; Modelli di automobile con assetto rialzato e trazione integrale; Indicano la potenza del motore dell automobile ; Tetto d automobile ; Il dato del motore dell automobile espresso in cc; Cerca nelle Definizioni