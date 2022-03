Lo è il clima delle zone in media latitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il clima delle zone in media latitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TEMPERATO

Significato/Curiosita : Lo e il clima delle zone in media latitudine

il clima italiano è il clima che caratterizza la regione italiana, compresa tra 47° 00' e 35° 30' di latitudine nord, ovvero posta poco più a sud rispetto...

All'equatore. la classificazione di köppen considera temperato (o temperato caldo, contrapposto al temperato freddo con cui talvolta si indica il clima boreale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con clima; delle; zone; media; latitudine; Lo è un clima temperato; Lo è il clima primaverile; Così è il clima primaverile; Il clima delle zone vicino a bacini d acqua salata; L Edmondo generale delle previsioni meteo; L oliva ripiena di carne tipica delle Marche; Così è detta a volte l ora delle dodici; Abitano nei pressi delle Due Torri; Canzone di Paolo Conte dedicata a un noto ciclista; Illuminano... in una canzone di Blanco; Una lenta e monotona canzone ; La signora di una canzone di Baglioni; La maschera veneziana della commedia dell arte; Il Tognazzi nei film della commedia all italiana; Una media del tempo; Messaggini multimedia li; È alla latitudine di 90° S; latitudine abbr; latitudine in breve; Variano con la latitudine ; Cerca nelle Definizioni