Chi non ha abbastanza ferro nel sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non ha abbastanza ferro nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANEMICO

Significato/Curiosita : Chi non ha abbastanza ferro nel sangue

Vedi sangue (disambigua). il sangue è un tessuto fluido presente negli animali dotati di apparato circolatorio, quindi anche nell'uomo; esso ha colore...

Femminili di duchamp. il titolo del film è un doppio anagramma. il "cinema anemico" era un cinema privo di senso svuotato, in linea con le idee sovversive... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

