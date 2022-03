Chi lo dà, fa partire il progetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo dà, fa partire il progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INPUT

Significato/Curiosita : Chi lo da, fa partire il progetto

Cui il suo progetto di gabinetto spaziale fa parte di informazioni "classificate" (ossia riservate), risponde ironicamente che lo è quanto il progetto manhattan...

Disambiguazione – se stai cercando la rivista di programmazione, vedi input (rivista). input è un termine inglese con significato di «immettere» che in campo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

