Che può utilizzarsi in vari modi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che può utilizzarsi in vari modi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VERSATILE

Significato/Curiosita : Che puo utilizzarsi in vari modi

Per rendere agevole l'utilizzo del piano sottotetto. possono utilizzarsi anche listoni in legno tra i quali inserire coibente a bassa densità e richiudere...

Appunto anche versatile che passerà in mano alla bühler industries inc., produttrice di attrezzi agricoli statunitense, e diviene così la versatile buhler.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con utilizzarsi; vari; modi; La vari ante italiana del gioco da tavolo Scrabble; Ha quattro ali vari opinte; Stradivari o; Miscugli di vari metalli; Correzioni, modi fiche; Una modi fica del DNA; Privazioni, scomodi tà; modi ficati di percorso;