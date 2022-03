Autore di testi non poetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autore di testi non poetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROSATORE

Significato/Curiosita : Autore di testi non poetici

Cercando altri significati, vedi canzone d'autore (disambigua). un cantautore (sincrasi di «cantante» e «autore») è un artista che interpreta canzoni da...

A-mors di mauro cartapani; compare nella serie tv hundred to go di nicola prosatore; recita nel film terapia di coppia per amanti di alessio maria federici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con autore; testi; poetici; __ Scott, autore di romanzi di successo; Francesco, autore del Canzoniere; Il cantautore di Tutto il resto è noia; Sandro __, autore di Caos Calmo; testi moniare, partecipare; Sporgenza dell intesti no soggetta a infiammazioni; Difficoltosa evacuazione intesti nale; Nell intesti no, con il digiuno e l ileo; Componimenti poetici religiosi; I lamenti... poetici ; Componimenti poetici come A Zacinto e Alla sera; Componimenti poetici in onore del vino; Cerca nelle Definizioni