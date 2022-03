Attraversata, coperta, transitata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attraversata, coperta, transitata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Scene ambientate nella città, così come il personaggio di james bond è transitato a venezia per i film a 007, dalla russia con amore di terence young (1963)...

Un percorso (in lingua inglese "path" o "pathname"), in informatica, indica la posizione specifica di un elemento (file o cartella) all'interno di un archivio...