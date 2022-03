Antiche donne romane, sposate e libere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antiche donne romane, sposate e libere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATRONE

Significato/Curiosita : Antiche donne romane, sposate e libere

Stanziamento annuo di 10 000 assi a centuria, mentre sancì che fossero le donne non sposate a pagarne il mantenimento degli stessi con 2 000 assi annui a centuria...

matrone – divinità femminili celtiche matrone di pitane – poeta greco antico clan matrone – organizzazione criminale francesco matrone – criminale italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Parte delle antiche terme; antiche popolazioni delle steppe russe; antiche feste in onore del dio Fauno; antiche monete romane; donne che scattano immagini per lavoro o per hobby; La seta artificiale di Chardonne t; Articolo per donne ; Le mitiche donne avvoltoio; Antiche monete romane ; Diresse Vacanze romane ; Un corridoio delle antiche case romane ; Divinità domestiche romane ; Donne non sposate , nei documenti; sposate con degli uomini; Tra sposate e divorziate; Non tutte le donne sposate lo sono; Nuoto in Acque libere ; Delibere , scelte, provvedimenti; Popolazioni libere dell'Africa nordoccidentale; Strumento simile all'organo dotato di ance libere ;