L affrontano gli sciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L affrontano gli sciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DISCESA

Significato/Curiosita : L affrontano gli sciatori

Walliser kuhkampf ad aproz in cui due vacche si affrontano in un duello. oltre ai giochi nazionali, gli sport di squadra più diffusi e seguiti in assoluto...

Svizzera corinne suter. la discesa libera e lo slalom speciale sono le discipline più antiche dello sci alpino moderno. gare di discesa e di slalom si disputano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con affrontano; sciatori; Si affrontano durante una sfida o un conflitto; Li affrontano i testimoni; Si affrontano in guerra; Si affrontano con i guanti; Una mèta degli sciatori toscani; Sistema di cabine che porta gli sciatori in quota; L attendono gli sciatori ; Gara per sciatori ; Cerca nelle Definizioni