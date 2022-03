Si affrontano durante una sfida o un conflitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affrontano durante una sfida o un conflitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVVERSARI

Significato/Curiosita : Si affrontano durante una sfida o un conflitto

Nonostante non possa essere indicato come un derby vero e proprio secondo i criteri generali (si affrontano squadre di città differenti), nell'immaginario...

L'avversario (l'adversaire) è un romanzo-verità di emmanuel carrère, ispirato alle vicende di jean-claude romand, pubblicato nel 2000. il 9 gennaio 1993... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

