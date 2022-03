Un abitante dell isola con capitale L Avana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un abitante dell isola con capitale L Avana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CUBANO

Significato/Curiosita : Un abitante dell isola con capitale l avana

Vedi san cristobal de la habana. l'avana (in spagnolo la habana, ufficialmente san cristóbal de la habana) è la capitale di cuba, di cui è anche il principale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cubano (disambigua). il cubano è un idrocarburo policiclico alifatico avente formula c8h8. deve... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

