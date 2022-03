Uno stadio prima del feto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stadio prima del feto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMBRIONE

Significato/Curiosita : Uno stadio prima del feto

Il feto è uno stadio dello sviluppo prenatale degli organismi vivipari già dotato delle forme e delle caratteristiche della relativa specie. il feto, diversamente...

Solamente un embrione (briofite) cioè una piantina collegata alla pianta madre, che non compie la germinazione. negli animali il termine embrione può avere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con stadio; prima; feto; Incitano la propria squadra allo stadio ; Lo stadio finale dopo bruco e crisalide; Fa alzare e sedere i tifosi allo stadio ; Allo stadio vi sono i posti meno costosi; prima ti che strillano: scimmie __; Si augura prima dei pasti: buon __; Scuotere... prima dell uso; Una materia prima per scatoloni; Il fiume nel quale precipitò feto nte; Organo in comune tra feto e madre; Si usa per vedere il feto in gestazione; Dimenarsi... come un feto ; Cerca nelle Definizioni