Il titolo di Khomeini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il titolo di Khomeini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il titolo di khomeini

Dell'esilio di khomeini da parte dello scià, montazeri "sedette al centro della rete clericale" che khomeini aveva stabilito per combattere il dominio dei...

ayatollah, raramente adattato in italiano in aiatollà, (in arabo: , ayat allah; in persiano ) è un titolo di grado elevato che viene...