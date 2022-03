Tagliare un fiore con un gesto netto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliare un fiore con un gesto netto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RECIDERE

Significato/Curiosita : Tagliare un fiore con un gesto netto

New 52, joker si fa operare dal fabbricante di bambole facendosi tagliare di netto il viso. successivamente a quanto accaduto ne "la notte dei gufi"...

Tagliando", giacché là il poeta chiama "attingere" il "recidere", mentre nel secondo caso chiama "recidere" l'"attingere", perché ambedue i verbi rientrano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

