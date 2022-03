I siti in cui si chiacchiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I siti in cui si chiacchiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CHAT

Significato/Curiosita : I siti in cui si chiacchiera

Inglese significa "chiacchiera", "pettegolezzo", cioè una maniera di passare il tempo tra amici o vicini di casa; come genere giornalistico si usa nella frase...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi chat (disambigua). una chat (in italiano letteralmente "chiacchierata") è un servizio di telecomunicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con siti; chiacchiera; Pessimisti, per nulla positi vi; Sono positi vi nell atomo; Sensiti vo in grado di comunicare con l aldilà; Il complemento del verbo transiti vo; chiacchiera inutile; chiacchiera via Internet; chiacchiera , pettegolezzo; Una chiacchiera ta sul web | Venerdì 26 novembre 2021;