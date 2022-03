Preziosi ornamenti rotondi... sulle teste regali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preziosi ornamenti rotondi... sulle teste regali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORONE

Significato/Curiosita : Preziosi ornamenti rotondi... sulle teste regali

Noti solo due casi di rilievi di re in età matura che indossano tali ornamenti. si ritiene, perciò, che gli orecchini fossero solitamente indossati dai...

Latino. a corone esisteva dal xii-xiii secolo una folta minoranza albanese ortodossa, chiamata dai locali greci arvanites. nel 1500 corone si arrese ai... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

