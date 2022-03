I mezzi della Beffa di Buccari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I mezzi della Beffa di Buccari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAS

Significato/Curiosita : I mezzi della beffa di buccari

Uscirono i mas impiegati da d'annunzio. alcuni esemplari (ad esempio quello usato da d'annunzio e da luigi rizzo nella beffa di buccari, azione di disturbo...

Flottiglia mas, anche nota come decima mas, x mas, 10ª flottiglia mas, o "la decima", fu un'unità speciale della regia marina italiana, prima flottiglia mas istituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

