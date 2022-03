Locali per spuntini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locali per spuntini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PANINOTECHE

Significato/Curiosita : Locali per spuntini

Una vasta scelta di vini in calice (ómbre o bianchéti) e piccoli cibi e spuntini (cichéti), caratterizzata da pochi posti a sedere e da un lungo bancone...

Attrattive turistiche, il museo di laura ingalls; è presente anche una paninoteca dedicata alla scrittrice della famosa serie di romanzi da cui è stata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con locali; spuntini; locali tà turistica balneare del Messico; Un angolino privato nei locali pubblici; È una delle locali tà più visitate in Italia; locali tà calabra sullo Ionio; Un enoteca che offre anche spuntini ; spuntini pomeridiani; Si mangiano negli spuntini ; Nel pranzo e negli spuntini ; Cerca nelle Definizioni