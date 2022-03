Immaginari abitatori della Luna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immaginari abitatori della Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SELENITI

Significato/Curiosita : Immaginari abitatori della luna

Gli abitatori del profondo (deep ones) sono creature dell'universo immaginario nato dalla fantasia dello scrittore statunitense howard phillips lovecraft...

seleniti – ipotetici abitanti della luna (vedi luna nella fantascienza) seleniti – sali contenenti l'elemento selenio, in cui l'anione ha formula chimica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Linea immaginari a del movimento di un pianeta; Il _ Rosso: Snoopy Io combatte in immaginari e battaglie aeree; immaginari o; Tutt altro che immaginari o; Antichi abitatori , di origine forse greca, della Puglia; Antichi abitatori del Mediterraneo; Gli abitatori originari del Nuovo Mondo; abitatori del Walhalla; I religiosi della Congregazione fondata da don Bosco; I mezzi della Beffa di Buccari; Insieme della forza militare o mercantile in acqua; La Teresa della poesia di Luigi Sailer; Sensibile... alla luna ; Nei luna park c è la panoramica; Lo cambia spesso chi è luna tico; Divertimento da luna park;