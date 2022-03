Fase di preparazione al parto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fase di preparazione al parto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRAVAGLIO

Significato/Curiosita : Fase di preparazione al parto

In farmacologia preparazione parenterale (da para, contrapposizione, ed enteron, intestino) è una preparazione che può essere introdotta nell'organismo...

nella prefazione a un libro di travaglio, ebbe a scrivere di lui: dopo la chiusura de la voce, nel 1995, travaglio ebbe collaborazioni come freelance... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con fase; preparazione; parto; La fase del satellite che dura 29 giorni; fase in cui si sogna di più; Procedimento terapeutico in fase sperimentale; fase di una malattia; Si usa nella preparazione del calcestruzzo; preparazione solida formata da tanti pezzettini; Una preparazione farmaceutica per uso cutaneo; preparazione farmaceutica per uso orale; Il reparto dei nascituri; Uno speciale reparto della Polizia; Parte del tronco da cui parto no le radici; Frutta e verdura: reparto del; Cerca nelle Definizioni