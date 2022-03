La fase del satellite che dura 29 giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fase del satellite che dura 29 giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUNARE

Significato/Curiosita : La fase del satellite che dura 29 giorni

L'irradiazione e durano fino a 2 giorni. in seguito si ha una fase latente che dura da 5 a 10 giorni, dopo di che la persona muore per infezione o emorragia...

Eclissi lunare più osservata. presenta sempre una grandezza (magnitudo in latino) del 100% o superiore, sia sotto sia sopra l'eclittica. un'eclissi lunare totale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

