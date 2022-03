Due o più forme alternative di un gene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due o più forme alternative di un gene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALLELE

Significato/Curiosita : Due o piu forme alternative di un gene

Nei batteri, ogni gene può presentare forme alternative che differiscono leggermente nella sequenza nucleotidica e prendono il nome di alleli. nella cellula...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «allele» (en) iupac gold book, "allele", su goldbook.iupac.org. allele, in treccani.it – enciclopedie on line,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con forme; alternative; gene; Può essere conforme ; È informe ... senza norme; forme nominali del verbo; Le forme per i budini; Presentano due alternative ; alternative che tormentano; Si usano in terapie di cura alternative ; L'offerta perentoria di due alternative lat; Il gene rale d Atene sconfitto da Sparta a Mantinea; Così è detto lo storico gene rale russo... freddo; Il dolce gene re poetico di Dante; Il gene roso re dei Feaci incontrato da Ulisse; Cerca nelle Definizioni