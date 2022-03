Difficile come può esserlo un impresa o una scelta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficile come può esserlo un impresa o una scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSTICA

Significato/Curiosita : Difficile come puo esserlo un impresa o una scelta

Che debba esserlo. la sua è dunque una posizione più prescrittiva che analitica. le sue idee monetariste, che rigettano l'inflazione come inutile e pericolosa...

Sul bagnato, caratteristiche che lo rendono un pilota completo e molto ostico per i rivali. nato da una coppia mista, con padre di origini caraibiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con difficile; come; esserlo; impresa; scelta; Delusione difficile da buttar giù: __ amaro; Gruppo musicale... difficile ; Percorsi intricati da cui è difficile uscire; difficile a tollerarsi; come un popolo nativo legato a un luogo; Fregarsene... come Pilato: __ le mani; Le piante dalle belle foglie come il capelvenere; Dal sapore pungente... come il peperoncino; Può esserlo la neve; Può esserlo una cerimonia quando avvicina ad un culto; Possono esserlo le bombe; Dovrebbero esserlo gli orologi; Lo organizza l impresa rio; Cosi è l impresa difficile; È preposto dal titolare all esercizio di un impresa ; I proventi dell impresa ; Il personaggio di Matrix che offre a Neo la scelta tra la pillola rossa o quella blu; La scelta in un insieme di merci; Dubbiose sulla scelta ; La parte più scelta e raffinata della società; Cerca nelle Definizioni