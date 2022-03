Così è detta un edizione piccola di un libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detta un edizione piccola di un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TASCABILE

Significato/Curiosita : Cosi e detta un edizione piccola di un libro

Consultato il 2 dicembre 2013. ^ in toscana la cottura così detta in umido è una stufatura a base di pomodoro. laura rangoni, la povera nobiltà della trippa...

Un libro tascabile è, alla lettera, un libro che si può "mettere in tasca": i libri tascabili si distinguono per le dimensioni ridotte rispetto alle edizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con così; detta; edizione; piccola; libro; così è detto lo storico generale russo... freddo; così si mette tutto quando si fa disordine; così sono anche detti i livornesi; così detti gli americani dai messicani spa; Pianta detta comunemente insalata; È detta anche viola del pensiero; Un minuto detta glio; detta gli che interessano solo i pignoli; Promosse la spedizione di Sapri; Una spedizione in Terrasanta; In mezzo alla spedizione ; La spedizione in Terra Santa di Pietro l Eremita; Una singola piccola treccia che parte dalla nuca; La piccola Banks in Willy, il principe di Bel-Air; È più piccola del clavicembalo; Strumento ottico piccola costellazione australe; Il libro su cui si studia; Il dito... di ogni libro ; libro della Bibbia attribuito a Salomone; Il nome di un film o di un libro ; Cerca nelle Definizioni