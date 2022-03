Un compagno con cui si fa business - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un compagno con cui si fa business. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARTNER

Significato/Curiosita : Un compagno con cui si fa business

Vantaggio competitivo. in particolare, il modello di business: fornisce le linee guida con cui l'impresa converte l'innovazione in acquisizione di valore...

partner – film del 1968 diretto da bernardo bertolucci partner(s) - romantiche bugie – film del 2005 diretto da dave diamond partner – film del 2007 diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

