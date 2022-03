Se abboccato, è demi-__ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se abboccato, è demi-__. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEC

Significato/Curiosita : Se abboccato, e demi-__

Italia vi è qualche caso di asti spumante a metodo classico, dolce (non demi sec). e comunque al mondo, di spumanti metodo classico, dolci, anche se rari,...

Il triple sec è un liquore trasparente aromatizzato all'arancia con una gradazione alcolica intorno ai 25°, ma può raggiungere anche i 40-45 gradi, come... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

