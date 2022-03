Di vecchio edificio crollato in più punti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di vecchio edificio crollato in più punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIROCCATO

Significato/Curiosita : Di vecchio edificio crollato in piu punti

Storia del duomo vecchio ha inizio con la demolizione dell'ormai vecchia e inadeguata basilica di santa maria maggiore de dom, un edificio paleocristiano...

Disgraziata famiglia sangro, che vive nel castello del borgo medievale, semi-diroccato. la madre è morta, e il padre preferisce sollazzarsi con una strega di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con vecchio; edificio; crollato; punti; Molto più che vecchio ; vecchio ... nei prefissi; Un vecchio partito italiano; Catone il vecchio ebbe quello di Censore; edificio di campagna... Monferrato in Piemonte; La parte frontale di un edificio ; edificio in cui si conserva foraggio secco; L edificio con bagno turco e massaggi; Il Ponte crollato a Genova nel 2018; Un muro... mezzo crollato ; Appunti ta o perspicace; Strapunti no; I punti ni sulle cravatte; Vale quattro punti a briscola; Cerca nelle Definizioni