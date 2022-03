Una stella dell Orsa Maggiore non troppo luminosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una stella dell Orsa Maggiore non troppo luminosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEGREZ

Significato/Curiosita : Una stella dell orsa maggiore non troppo luminosa

Anglosassoni con l'appellativo "stella del cane", ossia la stella più luminosa della costellazione del cane maggiore. spesso appare anche legata al mito...

15m 25.6s, +57° 01' 57 megrez (delta uma, d ursae majoris, d uma), è una stella nella costellazione dell'orsa maggiore. megrez ha una magnitudine apparente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

