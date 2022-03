Lo è una sostanza preparata in laboratorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una sostanza preparata in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SINTETICA

Significato/Curiosita : Lo e una sostanza preparata in laboratorio

Spruzzo e mescolati secondo un certo metodo e per un certo tempo. più una sostanza è diluita (poco soluto in molto solvente), più avrebbe effetto sugli...

sintetica si guadagnò una cattiva reputazione sia negli stati uniti che in europa fra i tifosi e soprattutto fra i giocatori; la prima erba sintetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Unto, coperto di sostanza grassa; Attenua o esalta le proprietà di una sostanza ; La sostanza eccitante nel tè; Come una sostanza resistente al fuoco; preparata per la semina; Crema preparata con uova e marsala; La salsa preparata con capperi e maionese; Bell'e preparata ; laboratorio del meccanico; Si usano in laboratorio per raccogliere campioni; Il laboratorio d alta moda; laboratorio con macchine per lavorare legno o metalli;