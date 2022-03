Una catena di ristoranti in autostrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una catena di ristoranti in autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTOGRILL

Significato/Curiosita : Una catena di ristoranti in autostrada

Celentano è una catena di pizzerie a servizio rapido in franchising in ucraina. è stata fondata nel 1998 a leopoli. ci sono oltre 150 ristoranti in ucraina...

autogrill s.p.a. è un'azienda multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia. presente in 30 paesi con oltre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con catena; ristoranti; autostrada; Nota catena francese di supermercati, di Annecy; catena montuosa di Cortina d Ampezzo; L Holiday nota catena alberghiera; catena , presso Catania; Quartiere di Londra con molti ristoranti ; Fanno ispezioni nei ristoranti ; Nei grandi ristoranti consiglia il vino ai clienti; Caratterizzano ristoranti a km zero; Chi lo ha evita di fermarsi al casello autostrada le; È a un capo dell autostrada A4; È obbligatorio tenerli accesi in autostrada ; Traforo autostrada le; Cerca nelle Definizioni