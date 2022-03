L ultima stanza di una casa con tetto spiovente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultima stanza di una casa con tetto spiovente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANSARDA

Caxon [ka'zo]) è un edificio rurale a pianta rettangolare, con tetto a spioventi ricoperto di paglia, pareti in muratura o rami e paglia, un tempo diffuso...

La mansarda, in architettura, è un locale ricavato in un sottotetto o attico. il termine "mansarda" deriva dal francese mansarde, a sua volta tratto dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

